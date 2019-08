VIDEO. Tiroteo en centro comercial de El Paso, Texas

Medios estadounidenses dieron a conocer a través de redes sociales sobre un tiroteo ocurrido en el centro comercial Cielo Vista en El Paso, Texas.

Según la información, el tiroteo de registró en el interior de una reconocida tienda minorista multinacional ubicada en el comercial en mención.

En alerta

El departamento de policía de El Paso indicó en su cuenta de Twitter que la escena aún "estaba activa", a las 11 horas con 10 minutos.

Asimismo, instaron a los vecinos y personas en general que estuviesen cerca del área a evitar transitar.

Evite el área desde Airway hacia Hawkins North de I-10. Tirador activo", mencionaron.

EN VIVO

Por su parte , en la cuenta oficial de la División de Campo ATF Dallas, se dio a conocer que se encontraban en camino a la escena del tiroteo.

Manténgase alejado del área y abstenerse de publicar actividades de primeros respondedores en las redes sociales", indicaron.

Aún no se confirma oficialmente la cantidad de heridos o si hay víctimas mortales.

No obstante, una televisora local asegura que al menos 18 personas resultaron heridas tras los disparos en el centro comercial.

Hace una semana

La semana pasada se registró una balacera en una importante feria gastronómica en California.

El hecho de violencia ocurrió en el Gilroy Garlic Festival, en donde se reportaron varias personas fallecidas y otros más heridos.