VIDEO. Trump dice que es “la persona menos racista del mundo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó categóricamente este martes las acusaciones de racismo en su contra, surgidas en días recientes por su guerra dialéctica con un grupo de senadoras opositoras de minorías étnicas y con el activista y pastor afrodescendiente, Al Sharpton.

En declaraciones a periodistas reunidos en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que es "la persona menos racista del mundo".

"Soy la persona menos racista que en el cualquier parte del mundo (…) Al Sharpton, él es un racista (…) Lo que he hecho por los afroamericanos en dos años y medio, ningún presidente ha sido capaz de hacer algo así", declaró Trump a los reporteros.

TRUMP: "I am the least racist person there is anywhere in the world … Al Sharpton — now he is a racist. What I've done for African Americans in two and a half years — no president has been able to do anything like it."

— Aaron Rupar (@atrupar) July 30, 2019