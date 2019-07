Trump defiende sus ataques contra Baltimore, calificados de “racistas”

El presidente Donald Trump, acusado nuevamente de racismo tras una serie de ataques contra un legislador afrodescendiente y la ciudad de Baltimore, se defendió este domingo criticando nuevamente a los demócratas.

"Los demócratas siempre juegan la carta del racismo, cuando en realidad ellos hicieron muy poco por los formidables afroestadounidenses de nuestro país", escribió el presidente en Twitter.

El sábado, el magnate republicano dirigió sus ataques contra Elijah Cummings, diputado de Maryland, cuya circunscripción abarca gran parte de Baltimore, una ciudad industrial de población mayoritariamente afrodescendiente, socavada por problemas como la droga y la violencia.

"El distrito de (Elijah) Cumming (sic) es un desastre asqueroso, infestado de ratas y roedores", escribió el presidente, y lo calificó de "el peor y más peligroso" del país.

Why is so much money sent to the Elijah Cummings district when it is considered the worst run and most dangerous anywhere in the United States. No human being would want to live there. Where is all this money going? How much is stolen? Investigate this corrupt mess immediately!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019