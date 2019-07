Trump quiere retirar tropas de Afganistán antes de las elecciones de 2020

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump quiere concretar el retiro de las tropas desplegadas en Afganistán antes de las elecciones de noviembre de 2020.

En el marco de su intervención en el Club Económico de Washington, Pompeo fue cuestionado sobre si esperaba ver una disminución de tropas en Medio Oriente antes de la próxima presidencia, a lo que este respondió claramente:

"(Trump) Lo dijo sin ambigüedades: 'acabar con las guerras interminables, comenzar la retirada'", agregó.

— The Economic Club (@TheEconomicClub) July 29, 2019