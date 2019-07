Trump arremete contra famoso pastor afrodescendiente Al Sharpton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el lunes contra el famoso activista y pastor, Al Sharpton, desatando así una nueva ola de acusaciones de racismo en su contra.

Trump criticó a Sharpton después de un fin de semana marcado por sus ataques contra el congresista demócrata, Elijah Cummings, cuyo distrito representa a gran parte de Baltimore, una ciudad de mayoría afrodescendiente.

"Al es un estafador, un agitador", dijo Trump en Twitter, luego de que el religioso anunciara una visita a Baltimore.

I have known Al for 25 years. Went to fights with him & Don King, always got along well. He “loved Trump!” He would ask me for favors often. Al is a con man, a troublemaker, always looking for a score. Just doing his thing. Must have intimidated Comcast/NBC. Hates Whites & Cops! https://t.co/ZwPZa0FWfN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

"¡Odia a los blancos y los policías!", agregó el mandatario refiriéndose al pastor, quien fue candidato a la nominación presidencial del Partido Demócrata en 2004.

Sharpton replicó, acusando a Trump de jugar "la carta de la división racial".

"Tiene un veneno particular hacia los afrodescendientes y las personas de color".

"Puede decir lo que quiera, llamarme agitador. Sí, le causo problemas a los fanáticos", agregó.

"En cuanto a que soy un estafador, si realmente pensara que lo soy me nominaría para su gabinete".

Trump says I’m a troublemaker & con man. I do make trouble for bigots. If he really thought I was a con man he would want me in his cabinet. — Reverend Al Sharpton (@TheRevAl) July 29, 2019

La polémica se desató el sábado, cuando Trump calificó el distrito de Cummings como un lugar "infestado de ratas" en el que nadie querría vivir.

"Baltimore, bajo el liderazgo de Elijah Cummings, tiene las peores estadísticas de delitos en la nación. ¡25 años de palabrerío, nada de acción!", tuiteó este lunes Trump.

"Ahora, el reverendo Al se presentará para quejarse y protestar. No se hará nada para las personas necesitadas. ¡Triste!", agregó.

Baltimore, una histórica ciudad portuaria de 600 mil habitantes, con barrios ricos pero también distritos asolados por la pobreza, tiene una de las tasas de homicidios más altas del país.

Las acusaciones de Trump contra Sharpton y Cummings tienen lugar menos de dos semanas después que la Cámara de Representantes condenara a Trump por comentarios "racistas" por atacar a cuatro congresistas demócratas, conocidas como el "Escuadrón", que pertenecen a minorías étnicas y están en el ala más progresista del partido.

"Si los demócratas van a defender el 'Escuadrón' de la izquierda radical y al Rey del Baltimore Fallido Elijah, será un largo camino hacia 2020", escribió Trump en otro tuit.

If the Democrats are going to defend the Radical Left “Squad” and King Elijah’s Baltimore Fail, it will be a long road to 2020. The good news for the Dems is that they have the Fake News Media in their pocket! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

Tormenta de críticas

Las diatribas de Trump provocaron una tormenta de críticas en su contra, no solo de la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, sino también de los demócratas que buscan la nominación del partido.

El exvicepresidente Joe Biden, favorito en los sondeos, consideró "despreciable" el ataque de Trump.

"Una vez más, ha demostrado ser incapaz de ocupar el cargo", tuiteó el sábado.

Los comentarios de Trump son vistos como una jugada calculada pero arriesgada, dirigida tanto a la base de blancos de clase trabajadora descontentos que contribuyeron a llevarlo a la Casa Blanca en 2016, como a otros blancos que no han decidido a quién apoyar en las elecciones del próximo año.

*Con información de AFP