EN VIVO. Precandidatos demócratas se enfrentan en primer debate

Dado el nutrido contingente de aspirantes, el debate demócrata tuvo que ser dividido en dos jornadas para dar espacio a los 20 precandidatos.

La primera tanda se celebrará este martes, enfrentando principalmente a los dos precandidatos que representan posturas más a la izquierda: Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

El miércoles tendrá lugar la segunda parte, con el esperado duelo entre el exvicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris.

El debate tendrá lugar en Detroit, Michigan, uno de los estados "pendulares" (que fluctúan su apoyo entre demócratas y republicanos en las elecciones), y donde se impuso el presidente Donald Trump en 2016.

Tanto Warren, senadora por Massachusetts, como Sanders, senador del estado de Vermont, son críticos respecto al poder de las finanzas y de Wall Street en Estados Unidos.

La carrera para enfrentar a Trump (que busca la reelección) en las elecciones de 2020 está encabezada, hasta ahora, por Biden, con un 31 % de las preferencias, según el promedio de sondeos de RealClearPolitics.

Mira la transmisión en vivo del debate aquí:

