Bernie Sanders buscará la presidencia de Estados Unidos en 2020

El senador Bernie Sanders, cuya revolucionaria campaña presidencial de 2016 reformó la política demócrata, anunció el martes que se postulará como candidato para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020.

"Quería que la gente del estado de Vermont supiera sobre esto primero", declaró Sanders, de 77 años, al realizar su anuncio durante una entrevista.

I'm running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you're in: https://t.co/KOTx0WZqRf pic.twitter.com/T1TLH0rm26

El autodenominado socialista demócrata se une a un terreno ya atestado de candidatos que buscan enfrentarse con el presidente Donald Trump y los republicanos.

"Y lo que prometo hacer, mientras recorro el país, es tomar los valores de los que todos en Vermont estamos orgullosos: una creencia en la justicia, en la comunidad, en la política de base, en las reuniones de la ciudad, eso es lo que voy a llevar por todo este país", dijo.

Sanders, además, calificó a Trump de "vergüenza nacional" y de "mentiroso patológico".

“It is absolutely imperative that Donald Trump be defeated, because I think it is unacceptable and un-American, to be frank with you, that we have a president who is a pathological liar and it gives me no pleasure to say that, but it's true.” — Sen. @BernieSanders tells @CBSNews pic.twitter.com/eiez4UJ6Lk

Sanders, un entusiasta progresista que ampara propuestas que van desde la atención sanitaria universal a matrículas universitarias gratuitas, sacudió el establishment demócrata en 2016 con su enérgico desafío a Hillary Clinton por la nominación demócrata.

Al igual que Trump, Sanders era un outsider cuando comenzaron las primarias, pero estuvo cerca de quedarse con la victoria.

Y aunque finalmente la candidata a la Casa Blanca fue la exsecretaria de Estado, la campaña de Sanders ayudó a sentar las bases para el giro a la izquierda que ha dominado la política de la formación en la era Trump.

La cuestión ahora es si el senador por Vermont prevalecerá sobre un nutrido grupo de aspirantes a candidato demócrata, que son próximos a sus ideas políticas pero nuevos en el panorama político nacional.

La situación, no obstante, es muy distinta a la de 2016.

"Vamos a ganar", dijo Sanders en la entrevista a la televisora CBS.

#BREAKING: Senator @BernieSanders tells @CBSNews in an exclusive interview that he will run for president.

"We're gonna win. We are gonna also launch what I think is unprecedented in modern American history and that is a grassroots movement." https://t.co/b9l17Noxqa pic.twitter.com/cFO0lJdQTL

