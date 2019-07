Congresistas de EE.UU. piden a candidatos presidenciales apoyar el restablecimiento de CICIG

Dos congresistas estadounidenses han realizado un llamado a los candidatos presidenciales Sandra Torres y Alejandro Giammattei, a apoyar el restablecimiento de al CICIG y renovar la lucha contra la corrupción.

Ambos candidatos se encuentran en plena campaña a pocos días de la segunda vuelta electoral, la cual se realizará el próximo 11 de agosto.

Los representantes Albio Sires, presidente del subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio; y Eliot L. Engel, presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes realizaron dicha petición por medio de un comunicado.

Today @RepEliotEngel and I called on Guatemala’s presidential candidates to publicly commit to reestablishing the #CICIG, which has helped reduce violence and address the root causes of migration to the U.S. Full letter: https://t.co/WgCmCZADPS

— Albio Sires (@RepSires) July 30, 2019