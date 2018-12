Congresistas de EE. UU. piden independencia en elección de magistrados

Dos congresistas de Estados Unidos emitieron una declaración en la que instan a las autoridades guatemaltecas a desarrollar una elección independiente de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Sala de Apelaciones.

Por medio de un mensaje de la cuenta oficial de Twitter del Comité de Asuntos Exteriores del del Congreso de EE. UU. se publicó un comunicado firmado por Eliot L. Engel y Ileana Ros-Lehtinen.

Ranking Member @RepEliotEngel and Rep. @RosLehtinen today released the following joint statement on #Guatemala: https://t.co/Lj8B3Xkrjd pic.twitter.com/6T9GNQObf4

— House Foreign Affairs Committee Democrats (@HFACDemocrats) December 12, 2018