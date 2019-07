Pompeo y Ebrard se reúnen previo a evaluación sobre migración

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y su par mexicano, Marcelo Ebrard, se reunieron este domingo para revisar el estado de la relación bilateral, señalaron fuentes.

La reunión ocurre un día antes de que venza el plazo fijado por Estados Unidos para que México combata eficazmente la migración ilegal.

The U.S. and #Mexico share so much more than a border. In our meeting, @M_Ebrard and I reaffirmed our shared democratic values and cultural ties. Mexico is one of our most important partners to increase prosperity and security for our countries and the region. #JuntosProsperamos pic.twitter.com/bEyYfB0T3j

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2019