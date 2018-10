Ebrard: “No sorprenden” las amenazas de Trump por caravana migrante

En entrevista con la emisora local Radio Centro, el propuesto canciller del próximo gobierno mexicano, Marcelo Ebrard, dijo este jueves que “no le sorprende” la posición de Donald Trump, quien amenazó con cerrar la frontera binacional ante el avance de la caravana de migrantes hondureños que avanza hacia territorio estadounidense.

“La posición del presidente Trump es la que siempre ha planteado, no le veo en eso nada sorpresivo; me sorprendería una posición diferente”, dijo Ebrard.

El futuro canciller mexicano agregó que el argumento de Trump se dirige al Partido Demócrata, al que acusa de no haber aprobado cambios que endurezcan las leyes migratorias estadounidenses, en el marco de la campaña política de cara a las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump pidió a México, “en los términos más firmes”, que detenga el avance la caravana, advirtiendo que, de no hacerlo, llamará “a los militares” y cerrará la frontera sur.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S…..

….In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught – and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018