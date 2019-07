Trump anuncia que EE. UU. derribó un dron iraní en el estrecho de Ormuz

En declaraciones desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump confirmó que fuerzas estadounidenses derribaron el jueves un dron (avión no tripulado) de Irán en el estrecho de Ormuz.

El mandatario explicó que se tomó la decisión de derribar la nave puesto que se acercaba "peligrosamente" a un navío estadounidense.

"El (USS) Boxer tomó una acción defensiva contra un dron iraní que se había acercado a una distancia muy, muy próxima, de unas 1.000 yardas", dijo Trump.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone…. pic.twitter.com/Zql6nAUGxF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2019