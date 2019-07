VIDEO. Fuerte sismo deja un muerto y decenas de heridos en Irán

Un fuerte temblor de 5.7 grados sacudió este lunes la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán, provocando la muerte de una persona y dejando más de 40 heridos, informaron autoridades.

Morteza Salimi, jefe de los servicios de rescate iraníes, explicó que la víctima mortal perdió la vida "a causa de un ataque cardíaco tras el terremoto".

El epicentro del sismo, registrado a las 11:30 (hora local) se localizó en la ciudad de Masjed Soleiman, a 17 kilómetros de profundidad, según el Centro Sismológico Nacional de Irán.

En las ciudades y aldeas vecinas, también afectadas por el terremoto, solamente se constataron pequeñas fisuras en algunos edificios.

Asimismo, el acceso por carretera a algunos sectores quedó bloqueado.

En redes sociales también circulaban videos que mostraban vehículos dañados por la caída de escombros, así como fachadas de algunos inmuebles parcialmente destruidas por el sacudón.

One Dead, 20 Injured in Quake in Southwestern Iran pic.twitter.com/zxs5JGKkfE

— Fars News Agency (@EnglishFars) July 8, 2019