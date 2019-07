Trump: Gran parte de los líderes de Puerto Rico son “corruptos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves a los líderes políticos de Puerto Rico, afirmando que muchos de ellos son "corruptos".

"Hay muchas cosas malas que están pasando en Puerto Rico. El gobernador está asediado, la alcaldesa de San Juan (Carmen Yulín Cruz) es una persona despreciable e incompetente en la que yo no confiaría en ninguna circunstancia", escribió el mandatario en Twitter.

A lot of bad things are happening in Puerto Rico. The Governor is under siege, the Mayor of San Juan is a despicable and incompetent person who I wouldn’t trust under any circumstance, and the United States Congress foolishly gave 92 Billion Dollars for hurricane relief, much….

Las críticas de Trump llegan después de que, en la noche del miércoles, una multitudinaria protesta derivara en disturbios en la isla.

El gobernador Ricardo Rosselló está salpicado por casos de corrupción en su gobierno.

También desató la polémica tras la filtración de un comprometedor chat con su círculo íntimo, en el que calumnia a funcionarios, políticos y periodistas, y se expresa en un lenguaje denigrante hacia mujeres.

Trump mantiene una tensa relación tanto con el gobernador Rosselló como con la alcaldesa Cruz, quien lo acusó de "matar" al pueblo puertorriqueño por su lenta respuesta tras el paso del huracán María.

Rosselló, en tanto, afirmó que fue el "colonialismo" lo que obstaculizó la ayuda para el isla, golpeada por huracanes que dejaron un saldo de 3 mil muertos.

Trump dijo este jueves que el Congreso de Estados Unidos "tontamente" les dio 92 mil millones de dólares para aliviar los daños del huracán, que según él fueron "desperdiciados" o "malgastados".

"Yo conozco bien al pueblo de Puerto Rico y son geniales. Pero muchos de sus líderes son corruptos y están robándole abiertamente al Gobierno de Estados Unidos", afirmó Trump.

….of which was squandered away or wasted, never to be seen again. This is more than twice the amount given to Texas & Florida combined. I know the people of Puerto Rico well, and they are great. But much of their leadership is corrupt, & robbing the U.S. Government blind!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2019