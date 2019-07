Trump habló con Netanyahu sobre las “acciones malignas” de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló el miércoles por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una conversación que giró en torno a las "acciones malignas" de Irán, indicó la Casa Blanca.

"Los dos dirigentes hablaron de la cooperación entre Estados Unidos e Israel para promover su seguridad nacional (…) en particular los esfuerzos para impedir las acciones malignas de Irán en la región", dijo el subsecretario de prensa del Ejecutivo, Judd Deere, en un comunicado.

Ambos hablaron por teléfono el miércoles, el mismo día en que Trump advirtió sobre el incremento "sustancial" de las sanciones contra Teherán.

Esto, por su anuncio de que había superado el límite de uranio enriquecido establecido en el acuerdo nuclear firmado en 2015.

Netanyahu confirmó la conversación en un tuit, en el que afirmó que habían discutido "acontecimientos regionales y temas de seguridad".

"El más importante de ellos fue Irán. Le agradecí al presidente Trump su intención de aumentar las sanciones contra Irán", escribió Netanyahu.

I spoke with US President Donald Trump. We discussed regional developments and security issues. Foremost among them was Iran. I thanked President Trump for his intention to increase sanctions against Iran.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 11, 2019