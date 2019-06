VIDEO. Ministro olvida desactivar el filtro de gato en transmisión de Facebook Live

No se trató de una broma, ni de una jugarreta de sus enemigos políticos. Fue en realidad un error humano que terminó convirtiéndose en un éxito viral.

Ocurrió en Pakistán, cuando el ministro de información de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Yousuf Shaukat Zai, transmitió en vivo por medio de Facebook Live una conferencia con periodistas locales.

Usuarios de la red social comenzaron a recibir las imágenes de la conferencia, pero no fue el contenido de la misma lo que llamó la atención, sino un detalle que pasó por alto por el ministro pakistaní.

Mientras el hombre transmitía, de la nada comenzaron a aparecer orejas y bigotes gatunos adornando los rostros de los funcionarios.

Esto, debido a que Yousuf había olvidado desactivar el filtro de gato que ofrece la aplicación.

Las imágenes fueron transmitidas por la cuenta oficial del ministro, quien al percatarse del error eliminó el registro de las redes sociales.

Sin embargo, evidencia del curioso episodio quedó plasmada para la posteridad en las redes sociales.

Mira el video:

Posteriormente, el equipo del ministro pakistaní publicó un comunicado en el que aseguró que un "error humano" fue la causa de la falla, asegurando que se tomarán medidas para que esto vuelva a ocurrir en el futuro.

"Ayer, mientras se cubría una sesión informativa para la prensa organizada por el ministro de información de KP, Shaukat Yousafzai, los espectadores presenciaron un ‘filtro de gatos’ que fue eliminado en pocos minutos", señalaba el comunicado, citado por Publimetro México.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU

El suceso fue objeto de decenas de bromas en redes sociales, donde las fotos de Yousuf, con sus tiernas orejas y bigotes de gato, se hicieron virales rápidamente.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB

— Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) June 14, 2019