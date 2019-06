Usuarios de varios países sufren la caída de Instagram y PlayStation

La red social Instagram sufrió una caída este jueves que afectó a sus usuarios en varios países.

El sitio DownDetector.com mostró un aumento en los informes de que Instagram no estaba disponible esta tarde.

Llegó a casi 54.000 reportes antes de descender. Posteriormente, los cibernautas acudieron a Twitter para manifestar su frustración.

"Ahora estamos totalmente recuperados y nos disculpamos por los inconvenientes", indicó.

La compañía no se explayó sobre las causas o la extensión del corte.

We are now fully recovered and apologize for the disruption! #instagramdown pic.twitter.com/PfALWABRKA

Muchos de los que se volcaron a Twitter para comentar la interrupción con los hashtags #instagram e #instagramdown.

Indicaron que tras varios intentos de acceder desde móviles o computadoras se habían encontrado con mensajes como "no se pudo cargar" o "algo anduvo mal".

Junto con las quejas y gifs animados sobre el inconveniente, también hubo comentarios reflexivos.

En tanto, también algunos jugadores de PlayStation tuvieron problemas este jueves para acceder a la red.

We are aware that some users are experiencing issues logging into PSN. Thank you for your patience as we investigate: https://t.co/1zRUFz6LPf

— Ask PlayStation UK (@AskPS_UK) June 13, 2019