Jimmy Morales explica cómo es “presidir en el diluvio”

El presidente Jimmy Morales habló este martes acerca de su administración de Gobierno, que está a pocos meses de finalizar. Aseguró que esta ha tenido avances, pese a existir persecuciones de todo tipo.

Su participación se dio en la entrega de la Orden Francisco Marroquín a maestros destacados. El gobernante destacó el papel de quienes imparten educación y señaló que son personas que dejan conocimiento y sabiduría en las actuales y futuras generaciones.

Morales mencionó que no solo es importante el papel del magisterio, sino que todos los ciudadanos tienen diferentes oportunidades para servirle a la patria.

“A mí me hicieron presidente a través del voto popular, que es presidir en el diluvio. No importa si son las 12 de la noche, las 3 de la mañana, si son las 2 de la tarde, si es sábado o si es domingo, el presidente debe estar”, dijo.

Continuó señalando que “no importa si es temblor o es erupción volcánica”, y lo que debe mantenerse es la calma y la paz.

“Gracias a Dios hemos gobernado en un tiempo muy convulso, con persecuciones de todo tipo”, mencionó.

E hizo referencia a que han planteado en su contra 17 solicitudes de antejuicios, que según él, ni sumando todos los Gobiernos anteriores superan la cifra de señalamientos.

También indicó que su gobierno ha sido señalado en más de 300 procesos judiciales.

“Solo para defenderme he necesitado más de 30 horas al día. Defendiéndonos las 24 horas del día y parte de la noche. Pero aún así, bendito sea Dios, hemos podido servir”, aseguró.

De acuerdo con Morales, para él no ha sido tan difícil “presidir en el diluvio”, pues es una persona creyente.

“Yo vine para servir, está gobernando otro, aunque les duela a los que les duela. Así de sencillo, así de práctico”, manifestó.

Morales también recordó el lema de su campaña política en 2015, cuando fue electo para dirigir el país, donde señalaba que no era ni corrupto ni ladrón.

Mencionó que los programas sociales no han sido politizados y que existe transparencia en el manejo de fondos.

Como ejemplo de ello citó el uso de los recursos para la educación pública, pues el dinero que se destina a la alimentación escolar es trasladado a juntas de padres de familia para que adquieran los insumos correspondientes.

“No me he quedado con un centavo. Ni corrupto, ni ladrón. Y los miro a los ojos. Bendito sea Dios he tenido el privilegio de servir desde la presidencia con un hombre intachable, como el vicepresidente a mi lado y con un equipo fabuloso”, agregó Morales.