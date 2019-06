Jafeth Cabrera: “Votar es la única manera de mantener la democracia en el país”

El vicepresidente Jafeth Cabrera se refirió este domingo a las elecciones generales y señaló que es importante que los ciudadanos acudan a las urnas y sean parte del evento cívico.

Sus declaraciones se dieron cuando acudió a emitir su sufragio en el Centro Universitario Los Arcos, en la zona 14.

Cabrera aseguró estar muy contento de que se estuviera teniendo buena afluencia de guatemaltecos a los centros de votación.

Expresó que hay expectativa grande de que el pueblo de Guatemala fortalezca la democracia a través del voto, así que espera que los ciudadanos puedan acercarse a las urnas.

El vicegobernante señaló que es preocupante que se estén presentando incidentes en el marco de los comicios.

Consideró que hay una serie de situaciones que el Tribunal Supremo Electoral tendrá que evaluar y tomar decisiones.

También habló del voto en el extranjero y consideró que este es un ejercicio por ahora mínimo, porque solo en tres Estados en EE. UU. se implementó.

Sin embargo, aseguró que se va a iniciar un proceso para establecer en todo el mundo y que los guatemaltecos que residen fuera del país puedan elegir a las autoridades.

A criterio del vicepresidente Cabrera, uno de los principales retos para las nuevas autoridades es que se apruebe el presupuesto, “pues cuando ingresamos al Gobierno este no se aprobó. No había ni para pagar a los médicos”.

También es necesario que ese presupuesto se ejecute, pues muchas veces por los candados que contiene la Ley de Contrataciones es difícil, agregó.

Continuando acerca de los resultados de la administración del actual Gobierno dijo que se ha mencionado que este no tenía una hoja de ruta, pero ya se ha logrado demostrar lo contrario.

“Yo no he vivido la política, mi vida ha sido como médico, me dediqué a la academia. Le he dedicado mi vida al pueblo de Guatemala y la expectativa que tengo es que siga en una ruta correcta”, concluyó.