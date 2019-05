VIDEO. Nace la bebé más pequeña del mundo en Estados Unidos

Al recién nacer pesó 245 gramos y midió 23 centímetros. Y ahora se convirtió en la bebé más pequeña del mundo.

La información fue proporcionada este miércoles por el Sharp Mary Birch Hospital de Estados Unidos.

El centro médico indicó que hasta hoy la dio de alta después de cinco meses de permanecer en cuidados intensivos.

La bebé identificada como Saybie nació en diciembre en el Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns.

Es considerada la maternidad más grande de California, ubicada en San Diego.

Ella recordó que ese día se sentía mal y que pensó que era parte del embarazo.

"Me dijeron que tenía preeclampsia", una complicación del embarazo potencialmente severa que se caracteriza por una presión arterial elevada.

"Les repetía 'no va a sobrevivir, tiene apenas 23 semanas"", de las 40 que dura un embarazo promedio.

Saybie nació por una cesárea de emergencia con 23 semanas y tres días de gestación.

Un bebé "micro prematura" (menos de 28 semanas) enfrenta hemorragias cerebrales.

Además es propenso a problemas pulmonares y cardíacos, y sus chances de sobrevivir son pequeños.

"Le dijeron a mi esposo que tendría una hora con ella y que luego moriría", recuerda la mamá.

Al ser dada de alta, pesaba 2,26 kg y medía 40 cm, y gozaba de buena salud, según un comunicado del hospital.

VIDEO

Today we are proud to announce the birth of the #worldssmallestbaby ever to survive. Weighing only 8.6 ounces, Saybie was born at 23 weeks gestation at Sharp Mary Birch Hospital in December and was discharged home this month. Learn more ➡️ https://t.co/O6WjJ0k4Vl #BabySaybie pic.twitter.com/XDRz2f2ZGF

— Sharp HealthCare (@sharphealthcare) May 29, 2019