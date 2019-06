Los tuits de Trump que hacen tambalear las negociaciones México-EE. UU.

Estados Unidos y México continúan en un estira y afloja por el tema de los aranceles que el presidente Donald Trump anunció que impondría al país norteamericano si no frena el flujo de migrantes ilegales hacia el norte.

El mandatario amenazó la semana pasada con aplicar gravámenes a todas las importaciones mexicanas a partir del lunes, comenzando en un 5 % y aumentando mensualmente hasta un 25 %.

Tras reunirse la víspera en Washington con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, retomó este jueves las conversaciones formales con funcionarios estadounidenses para intentar evitar las tarifas.

Pero la jefa de comunicaciones de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, dijo que la administración Trump no está satisfecha.

"Parece que nos estamos encaminando hacia los aranceles", dijo Schlapp a Fox News.

El miércoles, el presidente Trump también señaló que los avances logrados en el primer día de reuniones entre autoridades mexicanas y estadounidenses no habían sido suficientes.

"El diálogo migratorio en la Casa Blanca con los representantes de México terminó por hoy. Hubo avances pero ¡no lo suficiente! Los arrestos en la frontera en mayo fueron de 133 mil debido a que México y los demócratas en el Congreso se niegan a dar presupuesto para una reforma de inmigración", escribió Trump en Twitter.

….talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019