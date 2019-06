México inicia diálogo con EE. UU. confiado en evitar aranceles

Autoridades de México iniciaron este lunes conversaciones en Estados Unidos, confiadas en poder superar el diferendo sobre migración que provocó que Donald Trump amenazara con imponer aranceles.

"Estamos por el libre comercio y pensamos que se puede llegar a un acuerdo", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde Ciudad de México.

En tanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, advertía en Washington sobre el "efecto contraproducente" de las medidas.

Ebrard, que el mes pasado presentó en la Casa Blanca una iniciativa de inversión de 10 mil millones de dólares anuales durante una década para Centroamérica, con el objetivo de frenar la ola migratoria, dijo que México busca trabajar junto con Estados Unidos para "acelerar el desarrollo económico" de esa región, atacando la pobreza y la violencia que originan la "migración forzada".

Trump reaccionó más tarde en Twitter, señalando que, "como señal de buena fe, México debe detener de inmediato el flujo de personas y drogas a través de su país y hacia la frontera sur". "¡Pueden hacerlo si quieren!", escribió.

As a sign of good faith, Mexico should immediately stop the flow of people and drugs through their country and to our Southern Border. They can do it if they want!

