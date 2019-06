FOTOS. Macron y Trump rinden homenaje a veteranos de Normandía

Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Donald Trump, rindieron este jueves homenaje a los veteranos del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, una etapa clave en la liberación de los territorios europeos ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

"Sabemos lo que les debemos a ustedes, los veteranos, nuestra libertad. En nombre de nuestro país sólo quiero decirles gracias", declaró Macron, quien también les otorgó la Legión de Honor (máxima distinción francesa).

La ceremonia tuvo lugar en el gran cementerio de Omaha Beach, en el pueblo de Colleville-sur-Mer, en Normandía.

"Son el orgullo de nuestro país", dijo por su parte Trump, citando nombres de varios de los que fallecieron en las operaciones del Día D.

"Hace exactamente 75 años, en estas costas, en estos acantilados, 10.000 hombres dieron su sangre y miles sacrificaron su vida por sus hermanos, sus países y por la supervivencia de la libertad", dijo Trump en su discurso, citando los nombres de los veteranos.

Esta jornada de conmemoración debería aparcar, al menos temporalmente, las desavenencias diplomáticas actuales entre Estados Unidos y sus aliados.

Antes de una reunión bilateral entre Macron y Trump, el estadounidense aseguró que sus relaciones personales y las de sus países son "excepcionales".

"Estados Unidos nunca es tan grande como cuando lucha por la libertad de los demás", dijo Macron, pidiendo "mantener viva la alianza de los pueblos libres".

Por su parte, Trump dijo que el vínculo entre Francia y Estados Unidos es "inquebrantable", a pesar de sus declaraciones a veces intempestivas que, desde su llegada a la Casa Blanca han trastocado la diplomacia tradicional.

Por la mañana, el presidente francés y la primera ministra británica, Theresa May, colocaron la primera piedra de un monumento que recuerda a los militares británicos del Día D en el el pueblo de Ver-sur-Mer.

To our veterans, here in Normandy, I want to say the only words we can: thank you.#DDay75 #LestWeForget pic.twitter.com/0WYqGJ23bb

— Theresa May (@theresa_may) June 6, 2019