Macron pide el “renacimiento” de la Unión Europea

Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha apelado a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) antes de las elecciones europeas de mayo y proporcionó su visión del futuro del bloque en una carta abierta publicada en los 28 países el martes 5 de marzo.

El político de 41 años expuso sus propuestas para un "renacimiento europeo" al afirmar que existe la necesidad de crear varias instituciones nuevas, así como medidas para mejorar la integración y combatir el nacionalismo.

Por ejemplo, el líder francés sugirió que se forme la "Agencia Europea para la Protección de las Democracias" que evitará los ataques cibernéticos, la difusión de noticias falsas y prohibirá que las potencias extranjeras financien los partidos políticos de la UE.

También instó a la reforma de Schengen sin visa, controles en las fronteras exteriores, y una política de asilo común para los migrantes.

“Alguien que apoya a Europa, como yo, solo puede estar de acuerdo con tales propuestas. Pero la pregunta principal es si son factibles", explicó a Publinews Internacional Jean-Philippe Derosier, profesor de derecho público en la Universidad de Lille, con sede en Francia.

“Y me temo que no lo son, debido a demasiados desacuerdos entre todos los Estados miembros. Necesitamos una defensa europea más fuerte, necesitamos una mejor tributación europea, necesitamos una alianza sobre el medio ambiente, porque no podemos enfrentar todos esos problemas solos y sin la Unión”.