FOTOS. Potente tornado arrasa el centro de Ohio

Un enorme tornado barrió la noche del lunes el centro del estado de Ohio, en el noreste de Estados Unidos, dejando varios heridos, daños y cortes de energía.

En tanto, socorristas buscaban personas atrapadas entre los escombros, dijeron las autoridades este martes. Hasta el momento no se han reportado muertos.

El tornado azotó la ciudad de Dayton, arrasando viviendas y arrancando árboles de raíz.

El Servicio Nacional de Meteorología, citado por la AFP, dijo que el tornado provocó cortes de energía que afectan a unos cinco millones de personas.

Zonas del estado de Ohio enfrentan ahora la posibilidad de inundaciones debido a la tormenta.

"Hemos perdido energía tanto en las plantas de agua como en las estaciones de bombeo. Los socorristas iniciaron operaciones de búsqueda y rescate y limpieza de escombros", indica la cuenta oficial de Twitter de la ciudad de Dayton.

