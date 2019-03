Tragedia en Alabama: más de 20 personas mueren por el paso de dos tornados

Equipos de rescate se disponían a retomar la búsqueda de desaparecidos en Alabama, en el sureste de Estados Unidos, este lunes, después de que dos tornados provocaran la muerte de al menos 23 personas y causaran severos daños en edificios y carreteras.

Las operaciones habían sido suspendidas el domingo, debido a las peligrosas condiciones climatológicas en la zona.

"La devastación es increíble", afirmó el sheriff del condado de Lee, Jay Jones, asegurando no recordar una situación similar "en al menos 50 años".

AP

Jones indicó que entre los fallecidos hay "varios niños", y que entre los lesionados hay personas con heridas "muy graves".

A última hora del domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó condolencias por los afectados.

"A la gran población de Alabama y las áreas colindantes: Por favor, tengan cuidado y manténganse a salvo", escribió en Twitter.

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2019

"Los tornados y las tormentas fueron realmente violentos y podrían venir más. A las familias y amigos de las víctimas, y a los heridos: ¡Qué Dios los bendiga!", añadió.

*Video de AFP

Daño "catastrófico"

Las autoridades describieron el daño causado por los tornados como "catastrófico", basándose en la destrucción de viviendas observada a lo ancho de una franja de destrucción de unos 400 metros a lo largo de varios kilómetros.

Más de 6 mil hogares quedaron sin electricidad en el condado de Lee, según la empresa PowerOutage.US, y otros 16 mil sufrieron cortes en la vecina Georgia.

AP

La fuerte lluvia había retrocedido al atardecer, pero muchas vías en las áreas más golpeadas estaban llenas de escombros e intransitables.

Un bar en la ciudad de Smith Station parecía haber perdido su techo y la mayoría de sus paredes, según imágenes transmitidas por MSNBC, mientras que una torre de telecomunicación lucía completamente destrozada.

Picture of the wedge tornado that moved thru Smiths Station, AL (Lee Co) moments ago. #alwx https://t.co/nL81xmMpzK — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) March 3, 2019

Previamente, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) había emitido una advertencia de tornado para áreas que incluían el condado de Lee.

"¡BUSQUEN REFUGIO AHORA! Múdense a un sótano o una habitación interior en el piso más bajo de un edificio sólido. Eviten las ventanas", alertó.

Rita Smith, de la agencia de gestión de emergencias del condado de Lee, explicó este lunes que dos tornados habían golpeado la región el domingo, y dijo al canal de noticias CNN que el NWS estaba estudiando si se había producido alguno más.

We'll be surveying this damage today, along with the two tracks that moved across Lee County. At least 5 tracks we know are going to be surveyed in our area across SE AL, with another possible track to survey in southern Bullock County. #alwx https://t.co/sPiYEkMd0x — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) March 4, 2019

*Con información de AFP