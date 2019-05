Pompeo acusa a Huawei de mentir sobre colaboración con el Gobierno de China

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó este jueves al fabricante Huawei de "mentir" sobre su colaboración con el Gobierno de China.

En el marco de una entrevista con la cadena CNBC, el jefe de la diplomacia estadounidense calificó de "falsa" la versión del gigante asiático de que no tienen relación laboral con el gobierno de su país.

"Es simplemente falso. Decir que no trabajan con el gobierno chino es una declaración falsa", dijo Pompeo.

Huawei CEO is not telling the world the truth says @SecPompeo pic.twitter.com/61jfXrGyRw

