Trump niega acusaciones de “encubrimiento” en pesquisa de trama rusa

Casi tan pronto como llegaron para un encuentro previsto como una atípica sesión bipartidista sobre el gasto en infraestructura nacional, el presidente Donald Trump despidió, ofuscado a los principales líderes demócratas, Nancy Pelosi y Chuck Schumer.

Poco después, el mandatario reunió a periodistas para anunciar que no trataría con demócratas mientras llevaran adelante "investigaciones falsas".

"No hago encubrimientos", dijo Trump en la rueda de prensa improvisada.

"Terminen con estas investigaciones falsas", agregó, en alusión a la trama rusa.

El mandatario terminó así con la esperanza de cooperación entre los partidos para arreglar la infraestructura pública del país.

Trump dijo que la reunión terminó porque Pelosi lo había acusado de antemano de querer ocultar la investigación del fiscal especial Robert Mueller, por su presunta connivencia con Rusia, y por sus supuestos intentos de obstruir la investigación.

El informe Mueller indicó que no había pruebas para concluir en que había existido una colusión entre la campaña de Trump y Rusia.

Pero el fiscal evitó pronunciarse sobre si el mandatario había cometido el delito de obstrucción de la justicia o no.

Así, el fiscal general designado por Trump, Bill Barr, declaró que no había obstrucción.

La decisión de los demócratas de continuar con las áreas grises de la investigación, y su discusión sobre si inician o no un juicio político al mandatario, ha enfurecido a Trump.

"Aquí está la conclusión: no hubo colusión, no hubo obstrucción", dijo Trump.

Acusando a los demócratas de acosar a la presidencia, Trump dijo que los planes de infraestructura estaban suspendidos por el momento, y pareció amenazar con romper relaciones con la oposición, que controla la Cámara baja del Congreso.

"No puedes ir por los dos caminos", dijo Trump, que separó, por un lado, el "camino de investigación" y, por otro, un "camino para hacer las cosas para los estadounidenses".

Así, instó a terminar con las investigaciones "falsas".

….But they really want a do-over! You can’t investigate and legislate simultaneously – it just doesn’t work that way. You can’t go down two tracks at the same time. Let Chuck, Nancy, Jerry, Adam and all of the rest finish playing their games….

Poco después, Pelosi y Schumer respondieron, también ante la prensa, con sus versiones sobre el encuentro.

"Entró en la habitación. Hizo una declaración, que ni siquiera voy a describir", dijo Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

. @SenSchumer & I are speaking with reporters in the wake of our meeting with @realDonaldTrump earlier this morning. https://t.co/dgJ9vBZfLW

La demócrata sugirió que Trump había creado la tensión para evitar tener que comprometerse con los detalles sobre lo que sería un proyecto de ley de infraestructura enormemente caro: "Acaba de pasar y eso me hace preguntarme por qué lo hizo".

"Rezo por el presidente", agregó.

Por su parte, Schumer, líder demócrata en el Senado, dijo que la repentina cancelación de la reunión fue "una excusa premeditada", e indicó que lo ocurrido hoy en la Casa Blanca lo dejó "boquiabierto".

There were investigations going on three weeks ago when we met.

But now that you were forced to say how you’d pay for infrastructure, you threw a temper tantrum and ran away.

And you gave us this pre-planned excuse. https://t.co/JjRq6Joepe

— Chuck Schumer (@SenSchumer) May 22, 2019