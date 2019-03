Abogado de “Stormy Daniels” revela que ya no la representa

Michael Avenatti, quien ganó fama representando a la actriz Stephanie Clifford, conocida en el mundo del cine para adultos como “Stormy Daniels”, reveló que ya no la representa legalmente.

A través de Twitter, Avenatti explicó que tomó la decisión después de largas negociaciones.

Sin embargo, el abogado no brindó más detalles.

Por su parte, Clifford también se pronunció por medio de Twitter, informando que había contratado a otro abogado.

Según la actriz, de ahora en adelante será su nuevo representante quien revise “todos los asuntos” legales en los que ha estado involucrada.

I have retained Clark Brewster as my personal lawyer and have asked him and his firm to review all legal matters involving me. Upon completion of Mr. Brewster's review and further consultation with me, I anticipate Mr. Brewster will serve as my primary counsel on all legal issues

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 12, 2019