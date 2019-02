Trump asegura que Michael Cohen “mintió mucho” en su testimonio

Un día después del explosivo testimonio de Michael Cohen ante el Congreso de Estados Unidos, en el que calificó a su exjefe, el presidente Donald Trump, de “racista”, “estafador” y “tramposo”, el mandatario se pronunció al respecto.

Trump se defendió diciendo que Cohen “mintió mucho” en su declaración y se quejó de que esta se haya llevado a cabo mientras él se encontraba en Hanói, Vietnam, para su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

El presidente estadounidense también insistió que la investigación sobre connivencia con los rusos es un “fraude” y una “cacería de brujas”.

Sobre el tema de la supuesta colusión con Rusia, de la cual Cohen dijo tener “sospechas”, Trump insistió que el testimonio de su exabogado no aportó pruebas.

Durante su testimonio, Cohen dijo que Trump dirigió las negociaciones para construir una Trump Tower en Moscú durante la campaña electoral de 2016, incluso cuando negaba cualquier vínculo comercial con Rusia.

Cohen apuntó que el magnate le ordenó implícitamente que mintiera sobre el proyecto, y que los abogados de la Casa Blanca “revisaron y editaron” su testimonio en 2017, cuando mintió al Congreso sobre las negociaciones para la construcción de la torre.

El abogado de 52 años, no obstante, reconoció que no tenía pruebas directas de que Trump o su campaña se pusieran de acuerdo con los rusos, tema que está en el centro de las investigaciones del Departamento de Justicia y el Congreso.

“Michael Cohen fue uno de los muchos abogados que me representaron (desafortunadamente)”, tuiteó el mandatario el miércoles, precisando que Cohen fue inhabilitado por una Corte Suprema estatal por “mentir y por fraude”.

“¡Está mintiendo para reducir su tiempo de prisión!”, añadió el magnate.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019