Abogado de “Stormy Daniels”, arrestado por supuesta violencia doméstica

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó a través de Twitter que el abogado Michael Avenatti, representante de la actriz Stephanie Clifford, conocida en el ambiente de las películas para adultos como “Stormy Daniels”, fue detenido el miércoles por la tarde, señalado de un delito grave de violencia doméstica.

Avenatti fue liberado horas más tarde, tras pagar una fianza fijada en 50 mil dólares. Deberá comparecer ante la corte el próximo 5 de diciembre, según Los Angeles Times.

Update: We can confirm that Michael Avenatti (DOB: 02-16-71) was booked this afternoon on a felony domestic violence charge (273.5 PC). His bail is set at $50,000.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 15, 2018