Stormy Daniels, la acusadora de Trump estrena show erótico en Alemania

Stormy Daniels, la actriz de películas pornográficas que dice haber tenido relaciones sexuales con Donald Trump y recibido dinero del abogado del presidente para mantenerse callada, ha salido de gira con su espectáculo.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, atrajo a una multitud el jueves al inaugurar una feria erótica en la capital alemana.

En vestido de mangas largas y flanqueada por actrices alemanas en diminutos bikinis, Daniels cortó una cinta roja para abrir la feria Venus y se retiró del escenario sin hacer declaraciones.

Las estrellas locales se mostraron algo ofendidas cuando los fotógrafos clamaron para que se apartaran mientras Daniels sonreía a la multitud.

Daniels ha dicho que mantuvo relaciones sexuales con Trump en 2006 cuando él estaba casado, cosa que él niega.

El presidente Donald Trump solicitó este lunes a una corte federal en Los Ángeles que desestime la demanda en su contra que introdujo la actriz porno Stormy Daniels para anular un acuerdo de confidencialidad pues, como ella, él también cree que no tiene validez.

El documento buscaba evitar la divulgación de una supuesta relación íntima entre ambos que habría comenzado en 2006 y que Trump siempre negó.

Woke up this morning in Germany to a text telling me I am #7 on NY Times Bestseller list! I bet this just ruined a lot of people's day. Hahaha! Go ahead and add "best selling author" to that list of names you like to call me…stick it between "skank" & "whore". THANKS! XOXO pic.twitter.com/WpCZirgCET

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) October 11, 2018