Unión Europea urge a evitar una intervención militar en Venezuela

La Unión Europea (UE) reiteró este lunes su llamado a evitar una intervención militar en Venezuela y pidió encontrar una salida pacífica a la crisis en el país.

"Hay que evitar una intervención militar", afirmó en rueda de prensa la vocera de la diplomacia europea, Maja Kocijancic.

La UE recordó el domingo que la solución pasa por la "restauración de la democracia, a través de unas declaraciones elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles".

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on #Venezuela

> Refusal of the regime to recognise the humanitarian emergency is leading to escalation of tensions

> EU strongly call to show restraint, avoid use of force & allow for the entry of aidhttps://t.co/F8jejIdf2J

— EU Council Press (@EUCouncilPress) February 24, 2019