Estados Unidos: “Todas las opciones están sobre la mesa” en Venezuela

En el marco de su intervención ante el Grupo de Lima, que se reúne en Colombia para evaluar medidas que estrechen el cerco a Nicolás Maduro, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reiteró el respaldo de la administración de Donald Trump al opositor Juan Guaidó.

Si bien Estados Unidos es partidario de encontrar una salida pacífica a la crisis, Pence dejó en claro que “todas las opciones están sobre la mesa”.

Pence agradeció la convocatoria a participar de la reunión del bloque, integrado por 13 Estados de Latinoamérica, además de Canadá, creado en 2017 para promover una salida a la crisis venezolana.

LIVE: In Colombia, VP Pence speaks to members of the Lima Group, a coalition of more than a dozen nations organized to address the crisis in Venezuela, including opposition leader Juan Guaidó. https://t.co/GrP19FwwfP https://t.co/b3r7TtyqI3

“A usted, presidente Guaidó, un muy simple mensaje del presidente Trump: estamos con usted 100 por ciento”, dijo más temprano Pence, durante un encuentro previo con el líder opositor.

To President @jguaido of Venezuela, it is a great privilege to share this moment. I bring you and President of Colombia @IvanDuque a very simple message from @POTUS Trump & the United States of America: We are with you 100%. pic.twitter.com/iEaTyDvB7i

— Vice President Mike Pence (@VP) February 25, 2019