Pence pide a diplomáticos que promuevan la inmigración legal

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado a diplomáticos estadounidenses para que promuevan la inmigración legal al país, en medio de la implacable presión del presidente Donald Trump para construir un muro fronterizo con México.

“Les insto a asegurar a nuestros aliados que este gobierno continuará defendiendo la inmigración legal, incluso mientras abordamos la crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur”, dijo Pence a 180 embajadores y jefes de misión que viajaron a Washington para una reunión anual.

Los comentarios de Pence suponen un reconocimiento tácito del efecto en la imagen de Estados Unidos de la dura retórica de Trump sobre los inmigrantes ilegales, a quienes el mandatario acusa de traer violencia y crimen, a pesar de que las estadísticas muestran que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que los nacidos en territorio estadounidense.

.@POTUS’ foreign policy, put simply, is America first. No longer will the United States government pursue grandiose, unrealistic notions at the expense of the American people. Instead, @POTUS Trump is putting our Nation’s security and prosperity FIRST. pic.twitter.com/ANJpebJzML

— Vice President Mike Pence (@VP) January 16, 2019