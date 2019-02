Aldana asegura que no responderá a comentarios “de estructuras criminales”

La exfiscal general Thelma Aldana se pronunció con relación a los señalamientos hechos en su contra por la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, acerca de que estaría manipulando investigaciones en el Ministerio Público (MP) para perjudicarla.

La Fiscalía presentó una solicitud de antejuicio contra Torres el pasado miércoles, por supuestamente estar vinculada con el manejo irregular de fondos de la campaña electoral del partido verde en 2015.

Horas después, la candidata ofreció una conferencia de prensa en donde señaló a Aldana de tener una estructura criminal operando en el ente investigador.

Aldana acudió hoy a emitir su voto para la elección de la junta directiva y tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Periodistas la cuestionaron sobre los pronunciamientos de Torres y esto respondió:

“Cuando fui fiscal general siempre manifesté que los comentarios de las estructuras criminales y de personas vinculadas a los casos no merecían de mi parte ningún pronunciamiento”.

“En este caso, siendo exfiscal, el argumento es el mismo: no me pronuncio, no vale la pena”, añadió.