Torres señala que Aldana manipula investigaciones y que hay una estructura dentro de la FECI

La secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, acuerpada por integrantes de esa agrupación política, se pronunció con relación a la solicitud de antejuicio presentada en su contra por el Ministerio Público (MP) y la calificó como “espuria”.

En una conferencia de prensa brindada este miércoles, la candidata presidencial del partido verde aseguró que el caso develado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) forma parte de un ataque político.

Resaltó que este se da justo cuando está por iniciar el proceso electoral porque se quiere afectar su imagen como aspirante a la Presidencia.

“Estoy dando la cara porque no debo nada, el que nada debe nada teme”, manifestó.

Aseguró que “no necesita antejuicios” para defenderse; sin embargo, le llama la atención que se accione en su contra cuatro años después de que supuestamente se dieron las irregularidades en el financiamiento de la UNE.

Esto ocurrió un día después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le entregó sus credenciales como candidata, por lo que resaltó tener “mucha preocupación”, pues considera que hay “intenciones políticas oscuras debajo de todo esto”.

“Ayer me dan a mí mis credenciales y hoy me presentan la solicitud de antejuicio. Yo he pasado toda mi vida sin inmunidad, aún cuando fui primera dama”, señaló Torres.