Estados Unidos solicita la devolución de los jeeps J8 a Guatemala

La misiva fue girada al embajador de Guatemala en Estados Unidos, Manuel Espina, de parte de los congresistas estadounidenses Norma Torres y Jim McGovern.

En el documento, los legisladores piden a Espina que coordine con el gobierno de Guatemala la devolución de los jeeps J8 que fueron donados por Estados Unidos.

Además, indicaron que los vehículos artillados “fueron mal utilizados por el gobierno de Guatemala el 31 de agosto de 2018”.

En la carta también expresan que en repetidas ocasiones se ha rechazado el “intento flagrante de intimidar a los Estados Unidos y la comunidad internacional”.

El envío de la solicitud al embajador de Guatemala en Estados Unidos se da luego del pronunciamiento de Mario Duarte, secretario de Inteligencia del Estado, quien indicó que si era necesario Guatemala haría la devolución de los vehículos J8 que fueron donados por Estados Unidos.

Las declaraciones Duarte se dieron durante el programa A Primera Hora:

If @GuatemalaGob is offering to return the equipment that was misused on August 31, 2018, the United States should accept that offer. The government of Guatemala is no longer a reliable partner on counter-narcotics. #ReturnTheJeeps https://t.co/wV0Xr3c5kX

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 31, 2019