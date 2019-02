Congresistas piden a Trump aceptar a Guatemala la devolución de vehículos J8

Los congresistas estadounidenses Eliot Engel y Norma Torres respondieron al pronunciamiento de Mario Duarte, secretario de Inteligencia del Estado, quien indicó que si era necesario Guatemala haría la devolución de los vehículos J8 que fueron donados por Estados Unidos.

Las declaraciones Duarte se dieron durante el programa A Primera Hora:

Los legisladores estadounidenses indicaron vía Twitter que recomendaban al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aceptar la oferta de devolución de Mario Duarte.

If @GuatemalaGob is offering to return the equipment that was misused on August 31, 2018, the United States should accept that offer. The government of Guatemala is no longer a reliable partner on counter-narcotics. #ReturnTheJeeps https://t.co/wV0Xr3c5kX

Por su parte, el congresista Eliot Engel indicó que esta era la oportunidad para que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, y el presidente Donald Trump, tomaran la palabra a Duarte sobre el retorno de los vehículos J8.

Chairman @RepEliotEngel: #Guatemala Intel Chief says that if we have a problem with misuse of US donated jeeps to intimidate US embassy, he will return them. Time for @SecPompeo and Pres Trump to take him up on his offer. #ReturnTheJeeps https://t.co/8zJC2WeRtK

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 31, 2019