El futuro de Venezuela aún es incierto: analistas

A una semana de que Juan Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela, las tensiones continúan creciendo en el país sudamericano.

Mientras Nicolás Maduro y su gobierno acusan a Estados Unidos de estar detrás de un golpe de Estado, la oposición llama a manifestaciones.

Maduro, quien ganó un segundo mandato a finales del año pasado en una votación calificada por Washington y sus aliados como ilegítima, dijo recientemente a la agencia de noticias RIA Novosti que está dispuesto a negociar con la oposición, en pro de "la paz de Venezuela y su futuro".

Al mismo tiempo, no obstante, acusó a Donald Trump de ordenar su asesinato.

"Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela después de las sanciones de Estados Unidos y el corte de los ingresos petroleros. Guaido está siendo atacado por el Tribunal Supremo venezolano. Se espera una protesta masiva este miércoles. Los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta nuevo aviso", respondió @realDonaldTrump en Twitter.

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice.

