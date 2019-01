EN IMÁGENES. Tormenta invernal congela parte de Estados Unidos

Fuertes vientos y densas nevadas provocadas por una inaudita tormenta invernal causaron estragos este lunes en el centro-occidente de Estados Unidos.

Servicios postales se interrumpieron; colegios y negocios cerraron y miles de personas tuvieron que permanecer en sus casas en 12 estados, donde las temperaturas alcanzaron cifras de dos dígitos bajo cero, en la ola de frío más extrema en afectar a la región en años.

En Chicago, donde la temperatura esta mañana era de -30°C, con una sensación térmica de -46°C a causa del viento helado, hacía más frío que en la capital del estado de Alaska, e incluso más que en algunas partes de la Antártida.

El servicio postal estadounidense, conocido por su compromiso de hacer llegar el correo a pesar de las inclemencias climáticas, suspendió las entregas en Indiana, Michigan, Illinois, Ohio, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska.

¿La causa? Una masa de aire ártico que se desprendió del vórtice polar que habitualmente rodea el Polo Norte, provocando la ola polar.

*Video: AFP

Mientras la ola de frío ártico cubría la zona centro-norte de Estados Unidos con temperaturas mínimas récord, más de mil 600 vuelos de los aeropuertos de Chicago tenían que ser cancelados.

Aproximadamente mil 300 de los vuelos cancelados el miércoles fueron en el aeropuerto internacional de O’Hare, uno de los más transitados del país.

El vocero de la aerolínea United Airlines, Charlie Hobart, dijo que “todo tiende a bajar de ritmo” durante el frío extremo, incluida la fuerza laboral, carga de combustible y equipo.

With safety as our top priority, we are significantly reducing our schedule at Chicago O’Hare from 1/29 -1/31. We’ll continue to monitor the weather and make additional changes as needed. A travel waiver is in place through 2/1: https://t.co/IF60Hh7jBZ pic.twitter.com/C8Wem0bVKj

— United Airlines (@united) January 29, 2019