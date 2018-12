Revista Time nombra al fallecido Jamal Khashoggi “Persona del Año 2018”

El periodista saudí, Jamal Khashoggi, asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, fue designado este martes “Persona del Año 2018” por la revista Time, en una distinción compartida con otros reporteros.

Aparte de Khashoggi, la publicación honró a la periodista filipina, Maria Ressa; a los dos reporteros birmanos de la agencia Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, actualmente en prisión; así como a la redacción del diario estadounidense Capital Gazette, que sufrió el asesinato de cinco de sus trabajadores en junio, en un ataque ocurrido en Annapolis, Maryland.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj — TIME (@TIME) December 11, 2018

Primera vez

Es la primera vez que un grupo de periodistas recibe este reconocimiento de parte de la revista estadounidense, y también es la primera vez que una persona fallecida es nombrada “Persona del Año”.

Time, además, decidió publicar cuatro portadas diferentes de su revista esta semana para destacar a cada periodista escogido para liderar su clasificación.

Los reporteros se impusieron en la lista al presidente estadounidense, Donald Trump, designado “Persona del Año” en 2016 y segundo lugar en la clasificación el año pasado, y a figuras como el mandatario ruso, Vladimir Putin, y la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018. #TIMEPOY https://t.co/QbX0IyqXs4 pic.twitter.com/Sg6z42bHmp — TIME (@TIME) December 11, 2018

También es la segunda vez que la revista escoge a un grupo y no a una sola persona para este reconocimiento.

En 2017, la revista seleccionó como “Persona del Año” a aquellos quienes “rompieron el silencio” ante el acoso sexual, en plena ola de acusaciones de abuso en distintas partes del mundo.

“No puedo respirar”

La designación llega solo dos días después de que la cadena CNN revelara las últimas palabras de Khashoggi antes de su muerte en el interior de la sede diplomática saudita.

El canal citó a una fuente que leyó la transcripción de una cinta de audio de los momentos previos del asesinato.

Esta incluye descripciones de Khashoggi luchando contra sus ejecutores y hace referencias a ruidos que probablemente corresponden al cuerpo del periodista siendo “desmembrado con una sierra”.

La transcripción original fue preparada por los servicios de inteligencia turcos, y CNN dijo que su fuente leyó una versión traducida y, además, fue informada sobre la investigación de la muerte del periodista.