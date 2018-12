Trump asegura que pagos a mujeres relacionadas con él "no tienen nada de ilegal"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los pagos efectuados durante la campaña de 2016 a dos mujeres para que callaran sobre la relación que dijeron haber mantenido con él, no tenían nada de ilegal.

Se trata de su primera reacción a este asunto desde que el fiscal federal de Nueva York publicó el viernes documentos judiciales que señalan por primera vez directamente al presidente de haber efectuado dichos pagos a Karen McDougal, una modelo de Playboy, y a Stormy Daniels, una actriz pornográfica.

Insistiendo una vez más en que "NO HUBO COLUSIÓN" entre su equipo de campaña y Rusia antes del escrutinio presidencial de 2016, Trump tuiteó: "Así que ahora los demócratas van a por una simple transacción privada, calificándola erróneamente de contribución de campaña… no fue eso".

La transacción, añade, "fue efectuada correctamente por un abogado".

“Democrats can’t find a Smocking Gun tying the Trump campaign to Russia after James Comey’s testimony. No Smocking Gun…No Collusion.” @FoxNews That’s because there was NO COLLUSION. So now the Dems go to a simple private transaction, wrongly call it a campaign contribution,…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2018