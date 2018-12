Hija de Cash Luna se pronuncia sobre reportaje de Univisión

View this post on Instagram

“Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos.” Juan 16:13 ✨ He visto a mis padres dar la vida no solo por sus amigos, sino por una nación. 🇬🇹 Gracias a todos aquellos que ahora se levantan por amor a la iglesia y amor a mi familia. 🙏🏼❤️