Cash Luna rompe el silencio tras señalamientos en reportaje de "Univisión"

El líder de la iglesia cristiana Casa de Dios, el pastor Cash Luna, publicó un comunicado a través de sus redes sociales oficiales en el que "rechaza categóricamente" el reportaje publicado por el medio estadounidense "Univisión" y que a su vez fue replicado por el matutino guatemalteco "elPeriódico".

En dicha publicación, titulada "Los magnates de Dios", se revelan los supuestos nexos entre el pastor y la narcotraficante Marllory Chacón.

Luna Arango indica que estas publicaciones son para "atacar nuestros valores y principios a niveles nunca antes vistos".

Además, el religioso indica que es respetuoso de la ley y que siempre ha cumplido con las normativas y obligaciones a las cuales está sujeto.

Siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, bendigo al que me maldice y oro por el que me persigue, recordándoles que el noveno mandamiento dice: 'No difamarás a tu prójimo"", finaliza el comunicado.