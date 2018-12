MP premia a jefe de la FECI por su lucha contra la corrupción

En el marco del Día internacional contra la corrupción, el Ministerio Público otorgó un reconocimiento a Juan Francisco Sandoval Alfaro, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

El premio llega a sus manos luego de que, recientemente, ha recibido ataques en su contra. Juan Francisco tiene cerca de 15 años de ser funcionario público.

En noviembre, Juan Francisco Sandoval emitió un comunicado de prensa en el cual rechazó los ataques en su contra por la labor que desempeña.

De acuerdo con la nota, Sandoval afirma que durante los 15 años que ha trabajado en el órgano encargado de la persecución penal se han logrado avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

El mensaje final del jefe de la FECI se resume en la búsqueda de la independencia de funciones de las entidades estatales, que muchos sectores de la sociedad exigen.

"No claudicaré y desde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y cualquier espacio, no descansaré en búsqueda de justicia, paz y desarrollo. ¡La justicia no se negocia. Florecerás Guatemala!"