"La justicia no se negocia. ¡Florecerás Guatemala!", dice jefe de la FECI ante ataques

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, emitió un comunicado de prensa en el cual rechaza los ataques en su contra por la labor que desempeña.

De acuerdo con la nota, Sandoval afirma que durante los 15 años que ha trabajado en el órgano encargado de la persecución penal se han logrado avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

A finales de octubre pasado fueron capturadas cuatro personas, entre quienes figura el exministro de Gobernación Carlos Vielmann, a quienes se señala por supuestamente haber integrado una estructura que a lo interno de la cartera del Interior se dedicaba a la limpieza social.

Ese caso se conoce como "Ejecuciones extrajudiciales y tortura" y a partir de haberse dado a conocer, se intensificaron los ataques en redes sociales y medios de comunicación en contra de Sandoval, la FECI, el MP, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), e Iván Velásquez, jefe de la referida entidad extranjera.

La nota elaborada por Sandoval está escrita en tercera persona y relata algunos aspectos de su labor dentro del MP.

De acuerdo con el comunicado de Sandoval, dichos entes "han desarrollado redes político económicas ilícitas, que han pervertido la pureza del régimen electoral…", entre otros aspectos de la vida nacional.

Otros hechos que destaca el fiscal que han realizado las agrupaciones criminales que investiga su unidad son:

Durante la primera parte de la audiencia de primera declaración de cinco sospechosos del referido caso, el MP reprodujo las declaraciones de varios testigos.

Antes de que terminara la primera fase de la diligencia, que consistía en presentar los indicios pertinentes, se hicieron públicos unos audios en los que se afirmó era escuchado Marco Tulio López López, uno de los 19 reos que se fugaron de la cárcel El Infiernito, en Escuintla, en octubre de 2005.

En las grabaciones se escuchaba cómo el señalado, ya con varios años de haber sido recapturado, dialoga con dos personas que trabajaron en la FECI y se dijo que estos le habrían ofrecido beneficios a cambio de su declaración en contra de Vielmann, lo cual no consta en los fragmentos publicados, pues no se hace una mención concreta.

Ante eso, Sandoval dijo:

El mensaje final del jefe de la FECI se resume en la búsqueda de la independencia de funciones de las entidades estatales, la cual muchos sectores de la sociedad exigen.

"No claudicaré y desde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y cualquier espacio, no descansaré en búsqueda de justicia, paz y desarrollo. ¡La justicia no se negocia. Florecerás Guatemala!".