Trump cancela su reunión con Putin en Argentina por la crisis de Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que la reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, prevista a realizarse el sábado al margen de la cumbre del G20, queda oficialmente cancelada.

Esto, debido a la crisis marítima que actualmente enfrenta a Rusia y a Ucrania.

Más temprano, el mandatario estadounidense había dicho a reporteros en la Casa Blanca que “probablemente” se reuniría con Putin.

“Probablemente me reuniré con el presidente Putin. No hemos terminado esa reunión. Estaba pensando en eso, pero no lo hemos hecho. Les gustaría tenerla. Creo que es un buen momento para tener una reunión. Estoy recibiendo un informe completo sobre el avión sobre lo que sucedió con respecto a eso”, comentó a la prensa, antes de abordar el Marine One.

Pero solo minutos más tarde, a través de un tuit, Trump señaló que “lo mejor para todas las partes” sería no realizar la reunión.

“Basándome en el hecho de que los barcos y los marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que lo mejor para todas las partes involucradas sería cancelar mi reunión, previamente programada en Argentina, con el presidente Vladimir Putin”, escribió.

“Espero una cumbre significativa de nuevo, tan pronto como esta situación se resuelva”, agregó el presidente en un segundo tuit.

….in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018