Trump no descarta indultar a su exjefe de campaña en pesquisa sobre Rusia

El presidente Donald Trump sugirió el miércoles, en entrevista con el New York Post, que un posible indulto a Paul Manafort, su exjefe de campaña hallado culpable de fraude, “no está descartado”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense sobre un posible perdón llegaron días después de que el fiscal especial, Robert Mueller, dijera que Manafort incumplió su acuerdo judicial al mentir repetidamente a los investigadores.

Trump, no obstante, solo tiene poder para retirar cargos federales. Un hipotético perdón no protegería a Manafort de ser procesado por acusaciones estatales, aunque actualmente no enfrenta ninguna.

Trump, además, comparó la investigación rusa con la persecución de comunistas que emprendió el senador Joe McCarthy en la década de los 50.

“¿Cuándo terminará o seguirá para siempre esta cacería de brujas ilegal estilo Joseph McCarthy, que ha destrozado tantas vidas inocentes?”, tuiteó el presidente este jueves.

En su entrevista con el New York Post, Trump ya había hecho esa comparación: “Estamos en la era de McCarthy. Esto no es mejor que McCarthy”.

Las declaraciones de Trump fueron criticadas de inmediato por sus detractores, quienes temen que este pueda emplear su poder ejecutivo para proteger a sus amigos y simpatizantes implicados en la investigación sobre Rusia.

El máximo representante demócrata en la Comisión de Inteligencia del Senado, Mark Warner, opinó el miércoles que si el mandatario indulta a Manafort, sería un “flagrante e inaceptable abuso de poder”.

El senador por Virginia manifestó en Twitter que el poder de indulto del presidente no es una “herramienta personal” que pueda usar para protegerse “a sí mismo y a sus amigos”.

This would be a blatant and unacceptable abuse of power. The pardon power is not the President’s personal tool for protecting himself and his friends. https://t.co/sM5UnUmOnW

— Mark Warner (@MarkWarner) November 28, 2018