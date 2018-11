El príncipe heredero de Arabia Saudita llega a Argentina para cumbre del G20

El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, llegó este miércoles a Buenos Aires, Argentina, para participar en la cumbre del G20 que arranca este viernes.

Salmán fue recibido en el aeropuerto de la capital argentina por el canciller Jorge Faurie.

📷 | Photos of the arrival of #CrownPrince to the capital city of #Argentina, Buenos Aires pic.twitter.com/Hi1oQthSbH — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) November 28, 2018

Es posible que durante la cumbre, el príncipe se reúna con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en el que sería el primer encuentro entre ambos desde el asesinato del periodista saudita, Jamal Khashoggi, en el consulado de Riad en Estambul, el pasado 2 de octubre.

Salmán también tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, el sábado, para abordar el caso de Khashoggi, según señaló el consejero de política exterior ruso, Yuri Ushakov, citado por la AFP.

Posible investigación

La llegada del príncipe saudita ocurre, además, el mismo día en que la justicia argentina evalúa si le abre una investigación, a raíz de una denuncia presentada por el grupo de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), por el asesinato de Khashoggi y crímenes de guerra en Yemen.

El fiscal Ramiro González quedó a cargo de dictaminar si hace un requerimiento de instrucción.

La denuncia contra el príncipe heredero fue presentada el lunes por el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, según un comunicado de esa organización.

“La asistencia del príncipe heredero a la cumbre del G20 en Buenos Aires, podría hacer que los tribunales argentinos sean una vía de reparación para las víctimas de abusos que no pueden buscar justicia en Yemen o Arabia Saudita”, consideró Roth en ese comunicado.

“Argentine prosecutorial authorities should scrutinize Mohammed bin Salman’s role in possible war crimes committed by the Saudi-led coalition since 2015 in Yemen."@KenRothhttps://t.co/OvvT07RrAL#G20Argentina#G20 pic.twitter.com/zsTOI1ls3Y — Human Rights Watch (@hrw) November 28, 2018

HRW explicó que tomó en cuenta que la Constitución argentina reconoce la jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad, es decir, que puede investigarlos más allá del lugar donde hayan ocurrido y de la nacionalidad de las víctimas y de los presuntos victimarios.

Arabia Saudita se enfrenta a los señalamientos de la comunidad internacional por el asesinato de Khashoggi, quien era columnista de The Washington Post en Estados Unidos y un duro crítico de Riad.